Raiffeisen Bank International получил запрос от санкционного органа США насчет его бизнеса, связанного с Россией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В банке сообщили, что еще в январе получили запрос из американского Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) с просьбой разъяснить, "какие платежи и связанные с ними процессы поддерживает RBI в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Банк заявил, что полностью сотрудничает с OFAC, заверив, что в своей работе обеспечивает соблюдение санкций.

"Райффайзенбанк" - дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, входит в список системно значимых российских банков и имеет штаб-квартиру в Москве.

Ранее НБУ потребовал от международных банков, работающих в Украине, выйти с российского рынка. Причина - распространенная в медиа информация о том, что банки, входящие в международные финансовые группы, предоставляют "льготные условия кредитования для участников так называемой "специальной военной операции".

После чего Raiffeisen заявил, что банк "имеет дочерний банк в России, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность в согласовании с работающим российским законодательством, включающим льготные условия".

Тем не менее, Райфайзен заявляет, что рассматривает возможность ухода с российского рынка, но сроков не назвал, отметив, что российское законодательство не позволяет Райффайзену быстро покинуть российский рынок.

Отметим, что российский "Райфайзенбанк" является самым прибыльным во всей группе "Райфайзен".

Согласно открытым данным, по итогам второго квартала прошлого года прибыль российского "Райфайзена" составила более 40% от совокупной прибыли всей группы "Райфайзен".