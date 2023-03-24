Следующий, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По ее словам, Еврокомиссия готовит законодательные предложения о финансировании из бюджета ЕС строительства и адаптации предприятий для производства боеприпасов и оружия в странах Евросоюза.

Еврокомиссия выделила фермерам восточных стран ЕС помощь на 56 млн евро в связи с затовариванием их рынков зерном с Украины, сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее The Economist описал, как Россия обходит нефтяные санкции "в промышленных масштабах". Спустя два месяца действия "ценового потолка", экспорт из РФ вернулся к летним показателям, а российская нефть распространяется по теневым каналам, которые сложно отследить.

Также мы писали, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз исчерпал предел санкций против РФ. По словам Борреля, "с точки зрения санкций остается сделать немного", но ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.