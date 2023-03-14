Турция возобновила транзит санкционных европейских товаров в Россию, который был прекращен в начале марта.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на сотрудников нескольких логистических компаний.

По их данным, проблемы с транзитом европейских товаров в Россию через Турцию закончились, и таможня стабильно выпускает грузы всеми видами транспорта.

Ранее журналисты сообщили, что с 1 марта Турция запретила транзит санкционных товаров в Россию из-за расширения Евросоюзом санкций против России. Позже Анкара официально подтвердила этот запрет.

По мнению некоторых источников российских СМИ, решение турецкой таможни также было связано с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

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