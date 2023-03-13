Министр экономики Сербии Раде Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а война в Украине вряд ли завершится быстро.

Об этом Башта написал в Instagram.

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики я не могу принять то, как много давления оказывается на президента Вучича, а мы молчим", - отметил сербский чиновник.

"Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю. Поэтому прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - добавил он.

Заявление Башты уже осудила партия "Объединенная Сербия", которая находится в правительственной коалиции с Сербской прогрессивной партией Вучича. Ее лидер Драган Маркович заявил, что введение санкций против РФ не прекратит войну в Украине – ее нужно завершить за столом переговоров.

Позже первый вице-премьер Сербии также открестился от заявления министра экономики по вопросу антироссийских санкций.

Глава МИД и лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что его партия твердо придерживается позиции Совета национальной безопасности: Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но выступает против введения антироссийских санкций.

Ранее военные аналитики сообщили о поставках в Украину сербского вооружения. После чего сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением.

Также о том, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, заявил президент страны Александар Вучич.