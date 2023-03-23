Появились подробности дискуссии на переговорах генсека ООН Антониу Гутерриша и лидеров стран Евросоюза и США по зерновой сделке.

Соответствующий материал опубликовало агентство Reuters.

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался за принятие мер по продолжению экспорта зерна из Украины.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против ослабления санкций в отношении Москвы по зерновой сделке и призвала ужесточить потолок цен на экспорт российской нефти.

США выступили против требований России об ослаблении западных санкций до того, как Москва разрешит экспорт украинского зерна из Черноморского региона после середины мая. При этом они заявили, что ограничений на российские сельскохозяйственные продукты или удобрения нет.

Также обсуждался вопрос того, что вопрос экспорта удобрений блокирует дальнейшие санкции против союзника России Беларуси. ЕС заявляет, что необходимы новые санкции, чтобы помешать Беларуси обходить существующие торговые ограничения России.

При этом Литва возражает против того, что она называет исключениями для "удобрительного олигарха", предложенными для обеспечения того, чтобы белорусские удобрения продолжали поступать в третьи страны, утверждая, что это ослабит режим санкций в целом.

Дипломаты, участвовавшие в подготовке саммита, скептически относились к скорому прорыву в этих вопросах, сообщает агентство.

Ранее Россия опубликовала перечень требований по продлению зерновой сделки после 18 мая.

Также мы писали, что в ООН заявили, что не решат проблему с экспортом удобрений и продовольствия России за два месяца.