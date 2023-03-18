Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлена. А глава МИД Турции Мевлют Чавошуглу заявил, что Анкара будет добиваться продления сроков действия зерновой сделки более чем на 60 дней, на которые ее согласилась продлить Россия.

Об этом сообщает CNN.

"Россия согласна только на два месяца. Мы приложим усилия, чтобы после этих двух месяцев сделка была снова продлена", - заявил Чавушоглу, находясь с визитом в Египте.

"Срок предыдущей сделки истекает как раз сегодня, 18 марта. Москва заявила, что согласовала ее продление ещё на два месяца. Украина настаивает на четырех. Из комментария главы МИД Турции можно сделать вывод, что турки исходят из того, что сделка сейчас продлевается на 2 месяца, а дальнейшее продление - это предмет отдельных переговоров.

Примечательно, что через 2 месяца (то есть, 18 мая) в Турции уже пройдут выборы президента (14 мая). На них Эрдогану предстоит трудная борьба с оппозиционером Кемалем Кылычдароглу, который, по опросам, пока опережает действующего президента. И будут ли в такой ситуации у турецких властей время и желание заниматься зерновой сделкой - вопрос открытый", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что зерновую сделку продлили не на 60, а на 120 дней. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кубраков добавил, что продолжается работа над привлечением к зерновой инициативе портов Николаевской области.

Напомним, 8 марта в Киеве побывал генсек ООН Антониу Гуттериш, обсудивший с Владимиром Зеленским продолжение зерновой сделки после 18 марта.

Ранее мы писали, что Украина в феврале экспортировала наибольший объем зерновых культур с начала войны.