Россия согласовала продление своей части зерновой сделки всего на 60 дней. При этом ООН и Турция выступали за продление на 120 дней.

Об этом сообщают в МИД РФ.

Ранее в Минобороны Турции также подвтердили, что в Женеве было подписано продление зерновой сделки на 60 дней.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение России продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит договоренности.

Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней "жестом доброй воли со стороны России", т.к. вторая часть сделки (о разблокировке экспорта из РФ) не была выполнена.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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