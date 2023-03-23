Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через свое представительство в России.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в телеграм-канале.

"Банк на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города. Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка", - сообщает НАПК.

В НАПК отмечают,что Raiffeisen не только официально признает так называемые "ЛДНР" через свое российское представительство, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам (кредитные каникулы и льготные кредиты), фактически вознаграждая российских военных за их военные преступления. К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией".

"Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", - подчеркнули в НАПК.

Ранее НАПК внесло "Metro" в список международных спонсоров войны.

Также в этот список попал и "Ашан", который, по данным Reuters, хочет открыть новые магазины в России и удвоить присутствие на рынке страны.

При этом украинский "Ашан" потребовал объяснений от офиса во Франции о поставках продуктов для армии России.