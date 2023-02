Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"Помимо бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", - сообщает НАПК.

Сообщается, что Metro также не отказалась принимать оплату картами "Мир" Сбербанка и продолжает реализовывать новые проекты в России.

Также, по информации исследователей деятельности Metro Cash & Carry в России, немецкая сеть METRO в России торговала "кувалдами Вагнера". Это тот самый "атрибут" наемников из террористической "ЧВК Вагнер", который приобрел условную популярность в России после публикаций жестоких видео о якобы казни вернувшихся из украинского плена бойцов ЧВК.

В список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Бондюэль.

На днях сюда же внесли французскую корпорацию "Ашан".

Также в годовщину вторжения России Рада призвала страны признать РФ спонсором терроризма.

А в декабре прошлого года польский Сейм со второй попытки признал Россию спонсором терроризма.