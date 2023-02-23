Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую сеть супермаркетов "Ашан" в перечень "международных спонсоров войны". Основанием для такого решения стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась закрыть свой бизнес в России.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство заявляет, что продолжая работать в РФ, компания своими налогами финансирует российскую агрессию.

По данным НАПК, для "Ашана" Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский супермаркет уплатил 167 миллионов долларов в бюджет РФ.

Также чиновники ссылаются на расследование международных журналистов, что российский филиал Ашана поставляет товары российским военным на оккупированных территориях Украины и "помогал проводить мобилизацию".

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