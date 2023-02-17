Украинский "Ашан" потребовал объяснений от французского офиса. Фото: depositphotos.coml

Украинский филиал "Ашан" потребовал от французского офиса разъяснений из-за расследования изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat о том, что российский офис компании может поставлять продукты военным РФ.

Об этом пишет пресс-служба украинского "Ашана" в Facebook.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились к офису во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации", - говорится в сообщении.

В расследовании, которое вышло в пятницу, 16 февраля, говорилось о том, что с начала войны "Ашан" поставлял товары российским военным на захваченных территориях Украины, причем эти поставки декларировались как гуманитарная помощь.

Украинский "Ашан" требует разъяснений от французского офиса по вопросу поставок продуктов армии РФ

Напомним, еще в апреле прошлого года российские офисы компаний Danone и Ашан опровергли свой уход с рынка РФ.

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