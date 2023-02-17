Украинский филиал "Ашан" потребовал от французского офиса разъяснений из-за расследования изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat о том, что российский офис компании может поставлять продукты военным РФ.

Об этом пишет пресс-служба украинского "Ашана" в Facebook.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились к офису во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации", - говорится в сообщении.

В расследовании, которое вышло в пятницу, 16 февраля, говорилось о том, что с начала войны "Ашан" поставлял товары российским военным на захваченных территориях Украины, причем эти поставки декларировались как гуманитарная помощь.

Напомним, еще в апреле прошлого года российские офисы компаний Danone и Ашан опровергли свой уход с рынка РФ.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

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