Сеть супермаркетов Varus решила отказаться от продукции французской компании Bonduelle, пояснив это тем, что бренд продолжил свою деятельность в России после вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке.

"Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора. Поэтому компания Varus прекращает реализацию продукции Bonduelle", - говорится в комментарии компании в соцсети.

В свою очередь другая сеть супермаркетов, Novus, сообщил, что снимает с продажи не только товары ТМ Bonduelle, но и Greenfield, производство и владельцев которого связывают с Россией.

"По известным причинам мы убираем с полок Novus товары ТМ Bonduelle и Greenfield", - сообщила компания в том же Фейсбуке.

Ранее "Страна" сообщала, что на сайте президента появилась петиция с просьбой маркировать все товары брендов, которые работают в РФ. По словам автора петиции, сегодня насчитывается около тысячи представителей международного бизнеса, которые по-прежнему продолжают работу в России.

Эту статистику подтверждает и Atlantic Council. С российского рынка полностью ушли только 106 международных компаний, а осталось 1149.