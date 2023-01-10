Две сети супермаркетов отказались от продукции Bonduelle, поскольку компания не ушла из России
Сеть супермаркетов Varus решила отказаться от продукции французской компании Bonduelle, пояснив это тем, что бренд продолжил свою деятельность в России после вторжения РФ в Украину.
Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке.
"Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора. Поэтому компания Varus прекращает реализацию продукции Bonduelle", - говорится в комментарии компании в соцсети.
В свою очередь другая сеть супермаркетов, Novus, сообщил, что снимает с продажи не только товары ТМ Bonduelle, но и Greenfield, производство и владельцев которого связывают с Россией.
"По известным причинам мы убираем с полок Novus товары ТМ Bonduelle и Greenfield", - сообщила компания в том же Фейсбуке.
Ранее "Страна" сообщала, что на сайте президента появилась петиция с просьбой маркировать все товары брендов, которые работают в РФ. По словам автора петиции, сегодня насчитывается около тысячи представителей международного бизнеса, которые по-прежнему продолжают работу в России.
Эту статистику подтверждает и Atlantic Council. С российского рынка полностью ушли только 106 международных компаний, а осталось 1149.