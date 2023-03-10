Французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием "Мой Ашан" и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Ашан Ритейл Россия" сообщил, что в новых магазинах "Мой Ашан" будут предлагать ассортимент из около 900 наименований, 90% из которых будут продукты питания под собственными брендами Auchan.

Напомним, в феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую сеть супермаркетов "Ашан" в перечень "международных спонсоров войны". Основанием для такого решения стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась закрыть свой бизнес в России.

Ранее мы писали, что украинский филиал "Ашан" потребовал от французского офиса разъяснений из-за расследования изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat о том, что российский офис компании может поставлять продукты военным РФ. Сообщалось, что эти поставки декларировались как гуманитарная помощь.

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