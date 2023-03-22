В совместном заявлении Владимира Зеленского и японского премьер-министра Фумио Кисиды, который вчера посетил Киев, есть интересный момент. Он касается Тайваня, хотя напрямую остров в тексте не упоминается.

"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном и Южно-Китайском морях и решительно выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением", - говорится в общем заявлении украинского и японского руководителей.

Зеленский и Кисида "также подчеркнули важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как незаменимого элемента безопасности и процветания международного сообщества. Они высказались за мирное преодоление проблем в районе пролива".

Отметим, что против "односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением" ситуацию вокруг Тайваня неизменно выступают США и их союзники, включая Японию. Так они пытаются предупредить вероятную силовую попытку Пекина вернуть контроль над Тайванем.

Украинские власти обычно придерживаются нейтралитета в этом вопросе, поскольку разделяют политику "едидного Китая", признающую суверенитет КНР над Тайванем, и вообще стараются очень осторожно комментировать все, что связано с Китаем.

Но данный пункт в совместном заявлении с Японией фактически является проявлением солидарности Украины с антикитайской позицией Запада по вопросу Тайваня, пусть он и сформулирован довольно неопределенно.

Хотя заявление вряд ли означает, что Украина теперь займёт однозначную позицию на стороне Тайваня, но сам по себе факт примечателен, особенно, если учитывать, что заявление появилось в день визита Си Цзиньпина в Москву.

Как мы писали, приезд Кисиды стал первым визитом лидера Японии в воюющую страну с 1945 года.

Мы публиковали кадры его прибытия в Киев.