Вашингтон не будет принимать в расчет заявления Пекина о том, что поставки оружия Тайваню являются для материкового Китая красной линией.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Один из законодателей спросил главу Госдепа, давал ли Пекин понять Вашингтону, что есть какая-либо красная линия, касающаяся предоставления военной помощи Тайваню.

"Нет. Если бы они когда-либо попытались заявить что-то подобное, мы бы, безусловно, не стали принимать это в расчет", - ответил Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США отметил, что возникла "серьезная задержка" в отношении поставок американских вооружений на Тайвань. По словам Блинкена, это вызвано "проблемами с производством". Он заверил, что США стремятся "наращивать производственные мощности".

Блинкен также прокомментировал слова директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, который в феврале утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ национальным вооруженным силам быть готовыми к проведению операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

"Да, я согласен с этими оценками", - сказал Блинкен.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган предупреждал Вашингтон, что вмешательство в будущее Тайваня является первой красной линией в китайско-американских отношениях, а отношения падают до нового минимума.

Недавно финансовый комитет палаты представителей США принял несколько законопроектов, предполагающих введение ограничений против Китая и направленных на защиту Тайваня от возможных посягательств со стороны Пекина.

Осенью президент Тайваня заявила, что вторжение Китая может случиться уже в самое ближайшее время, и это не просто слова.