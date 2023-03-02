Вооруженные силы Тайваня проведут в марте и апреле учения по отражению высадки морского десанта на побережье острова.

Об этом сообщает в четверг, 2 марта, тайваньское издание Liberty Times.

По данным издания, первые учения пройдут 8 и 9 марта на пляже в районе рыболовного порта Чжувэй, а вторые - с 12 по 13 апреля возле города Чжибэнь. Учения будут проводиться силами 151-го флота ВМС Тайваня. Это соединение кораблей специализируется на десантных операциях.

Кроме того, с 27 по 31 марта в акватории к юго-западу от Тайваня пройдут учения по установке и поиску морских мин, а также обеспечению безопасности судоходства. Их будет проводить 192-й флот ВМС Тайваня

На Тайване насчитывается около 14 пляжей, которые являются наиболее вероятными местами высадки десанта, пишет издание.

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