Днем во вторник, 21 марта, появилось фото визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев.

Соответствующие кадры показали в эфире японского ТВ.

На видео японский премьер находится со своей делегацией на фоне поезда "Укрзализныци".

Напомним, сегодня ожидаются переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Кисиды.

Также сообщалось, что японские СМИ пишут о визите премьера в Киев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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