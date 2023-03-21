Японские СМИ активно обсуждают внезапный визит японского премьера Фумио Кисиды в Украину. Как сообщается, он только что прибыл в Киев.

Газета Japantimes указывает на ряд знаковых фактов.

В частности, как пишет издание:

это последний лидер "Большой семерки", посетивший Киев;

визит совпал с поездкой Си Цзиньпина в Москву (отметим, что в МИД Китая на это выразили надежду, что визит японского премьера в Киев "не приведет к еще большей эскалации украинского конфликта");

ради поездки Кисида тайно вылетел из Индии и через Польшу прибыл в Киев. Причем этот визит не планировался, потому что из Индии премьер собирался вернуться в Токио;

тема Украины станет топовой на майском саммите G7 в Хиросиме. Поэтому визит японского премьера здесь также показателен, пишет издание.

Другие японские СМИ также обращают внимание, что впервые после окончания Второй мировой глава правительства Японии посетил страну, где ведутся боевые действия.

Также пишут о крупных размеров охраннике, который сопровождает Кисиду в этой поездке (его фото также публиковали СМИ).

Ранее сообщалось, что Япония выделит Украине $5,5 млрд помощи.

Также мы писали, что Япония ввела против РФ санкции в ответ на попытку аннексировать области Украины.