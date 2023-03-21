Во вторник, 21 марта, Киев посетит премьер-министр Японии Фумио Кисида. В украинской столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на сообщение японского правительства сообщает NHK.

До своей поездки в Украину Кисида был в Индии, сейчас он уже покинул ее и направляется в Украину.

По данным правительства Японии, Кисида посетит Киев и проведет переговоры с президентом. На встрече на высшем уровне он "отдаст дань уважения мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины под руководством президента Зеленского", сообщает телеканал со ссылкой на сообщение правительства.

Также предполагается, что он выразит солидарность и непоколебимую поддержку Украине.

"Он также подтвердит свою решимость твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона, решительно отвергая вторжение России в Украину и одностороннее силовое изменение статуса-кво", - говорится в сообщении.

На следующий день после визита в Киеве премьер Японии посетит Польшу.

Напомним, недавно Япония ввела новые санкции против РФ, в списке оказались в том числе глава концерна "Калашников", замминистра обороны и ЧВК "Вагнер".

Также мы писали о том, что ранее Япония направляла Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн.