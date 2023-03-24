Китаю пока нечего сообщить о возможной встрече Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил МИД КНР.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.

Отметим, что в США активно призывают Пекин созвониться с Зеленским, с которым не было прямой связи с начала войны в Украине. Американцы расценивают это как акт поддержки Китаем действий России в Украине.

А глава МИД КНР открыто заявляет, что отношения Китая и России станут ценнее "перед лицом безудержного гегемонизма".

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.