Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада.

Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph.

"Я считаю, что образуется ось Россия - Китай, к которой примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию", - сказал он.

Болтон отметил, что к этому нужно отнестись серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как "союз без границ".

"В этом и есть настоящая проблема для Запада, независимо от того, что произойдет в Украине", - считает экс-помощник Трампа.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай.

Напомним, недавно бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Он не разъяснил, какую именно ошибку допустил Байден, но раньше бывший президент не раз говорил, что не позволил бы начаться конфликту в Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну.