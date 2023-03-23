В прошлом году более 400 человек потеряли статус миллиардеров, причем 229 из них – из Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные рейтинга Hurun Report.

Отмечается, что сокращение состояния богатейших людей мира связано с глобальным усилением денежно-кредитной политики, пандемией COVID-19 и репрессиями Пекина против крупных технологических компаний.



По данным Hurun Global Rich List 2023, из списка владельцев рекордного состояния исчезли 445 человек, к тому же 229 из них – из Китая. За этот же период появилось 69 новых китайских миллиардеров.

"Количество миллиардеров в мире сократилось на 8%, тогда как их общее состояние сократилось на 10%", - подчеркнул основатель и глава Hurun Report Руперт Хугеверф.



Он отметил, что всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее.



Больше всего миллиардеров в Китае (969 человек) и США (691 человек). В общей сложности на две страны приходится 53% самых богатых людей мира. Индия заняла третье место со 187 миллиардерами.

Первые три позиции в списке богачей Hurun Global Rich List 2023 занимают глава LVMH Бернар Арно, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск, наследник Hermes Бертран Пьюх и его семья.



Основатель китайского гиганта Alibaba Group Holding Джек Ма опустился на 52-е место с 34-м годом ранее, из-за регулятивных мер Пекина.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Джек Ма покинул Китай и уже почти полгода живет в японском Токио. По данным издания, миллиардер уехал из Китая "на фоне продолжающегося давления Пекина на технологический сектор страны и ее самых влиятельных бизнесменов".

Также сообщалось, что в Белом доме встревожены растущим влиянием Илона Маска на целые отрасли.