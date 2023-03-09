Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в "Альфа-банке" за 2,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Financial Times.

Покупателем их доли в 45%, по данным FT, станет Андрей Косогов – давний деловой партнер Фридмана и Авена. Сейчас их долями владеет компания, зарегистрированная на Кипре.

Фридман и Авен после начала войны покинули Россию. Но тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. Сам банк находится под санкциями ЕС и США.

По данным FT, Фридман и Авен получили сигнал о том, что продажа банка поможет снять с них санкции. Они пытаются пока их оспорить в суде.

Они готовы на все, лишь бы снять санкции, рассказал один из источников газеты.

Тем временем, в четверг, 9 марта, разразился скандал из-за писем российских оппозиционеров и журналистов в поддержку Фридмана – они просили снять с него санкции.

Из-за этих писем "взял паузу" на посту председатель правления основанного Алексеем Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Леонид Волков.

По данным FT, сделка будет завершена весной. Ее еще должны одобрить регуляторы, включая российский Центральный банк.

FT пишет, что банк продают явно со скидкой. До войны его номинальная стоимость составляла 10,6 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года вступили в силу украинские санкции в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

"Страна" подробно рассказывала, что это означает для их главного украинского актива - "Альфа-банка".