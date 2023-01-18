Американский миллиардер предсказывает закат доллара и глобализации.

"Эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит, сейчас главные мировые державы формируют свои экономические, финансовые и военные блоки", – заявил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Nikkei Asia.

По мнению Далио, нынешний мировой порядок меняется в большей степени, чем в период до и во время Второй мировой войны, а также чем в послевоенный период.

"Мы наблюдаем рост популизма и национализма в каждой стране в рамках подготовки к более серьезным конфликтам", - сказал он.

Ранее мы писали, что украинский бизнес ожидает, что девальвация гривны будет 42,59 грн/$ и инфляция на уровне 23,3%. В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн/$, и почти вдвое сократилось число предпринимателей, верящих в укрепление гривны до 38-40 грн/$.

Как писала "Страна", в ноябре 2022 года инфляция в Украине составила 26,6%, больше всего подорожали яйца и овощи.