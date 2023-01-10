В 2023 году мировая экономика вырастет на 1,7%, а в 2024 году — на 2,7%. Ранее в 2023 году прогнозировали рост на 3%.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

"Согласно прогнозам, темпы роста мировой экономики замедлятся и окажутся одними из самых низких за последние почти тридцать лет, уступая лишь показателям, отмеченным во время глобальных рецессий 2009 и 2020 годов. Ожидается, что в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках темпы роста инвестиций будут оставаться ниже среднего уровня за последние два десятилетия. Любые дополнительные негативные шоки (ускорение инфляции выше прогнозов, резкое повышение процентных ставок для ее сдерживания, новая волна пандемии COVID-19 или эскалация геополитической напряженности) могут столкнуть мировую экономику в рецессию. Особенно уязвимы к таким шокам малые государства в силу зависимости от внешней торговли и финансирования, слабой диверсификации экономики, высокого уровня долга и подверженности стихийным бедствиям. Для стимулирования экономического роста и инвестиций требуются незамедлительные меры на уровне государственной политики, в том числе перераспределения бюджетных средств", - сказано в отчете.

ВБ отметил негативное влияние на экономику высокой инфляции, повышения процентных ставок, сокращения инвестиций и нарушения цепочек поставок, вызванного войной в Украине.

Резкое снижение темпов экономического роста будет повсеместным, считает Всемирный банк. На фоне повсеместной высокой инфляции и быстрого замедления роста мировой экономики регионы с формирующимся рынком и развивающимися экономиками столкнутся с разными неблагоприятными факторами. Прогнозы экономического роста по всем регионам на следующие два года ухудшились по сравнению с прогнозами, сделанными в июне.

Впервые за более чем 80 лет может случиться две мировые рецессии в течение одного десятилетия, считает Всемирный банк.

"Мировая экономика на краю лезвия бритвы и может легко свалиться в рецессию, если финансовые условия ухудшатся", - заявил экономист ВБ Айхан Кесе.

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