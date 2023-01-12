На фоне данных об инфляции в США цена золота превысила 1900 долларов за унцию.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость золота в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex в четверг поднялась выше 1,9 тыcяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Такая планка была достигнута впервые за восемь месяцев, а именно с мая 2022 года. До этого драгметалл не торговался выше отметки 1900 долларов за унцию.

Цены на золото достигли максимума в связи с ослаблением доллара накануне выхода данных об инфляции в США за декабрь. Ослабление американской валюты делает золото привлекательнее для держателей других валют.

"Снижение реальной доходности и ослабление доллара оказали поддержку золоту", — сказала аналитик Standard Chartered Сьюки Купер.

Ранее мы приводили прогноз Всемирного банка, согласно которому в этом году темпы роста экономики будут самыми низкими за 30 лет. ВБ отметил негативное влияние на экономику высокой инфляции, повышения процентных ставок, сокращения инвестиций и нарушения цепочек поставок, вызванного войной в Украине.

Мы также рассказывали, что на днях в Европе на 12% подскочили цены на газ.