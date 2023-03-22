Американская администрация обеспокоена растущим влиянием миллиардера Илона Маска, контролирущего компании в критически значимых для США отраслях, включая транспортную, аэрокосмическую и телекоммуникационную, а также здравоохранение и социальные медиа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Агентство отмечает, что после покупки Твиттера Илон Маск контролирует пять компаний, работающих в секторах транспорта, аэрокосмической промышленности, здравоохранения, телекоммуникаций и социальных сетей. Все это в той или иной степени пересекается с интересами правительства, что придает миллиардеру уникальное глобальное влияние.

Например, электромобили Tesla лежат в основе зеленой повестки Джо Байдена, SpaceX поддерживает НАСА в области пилотируемого исследования космоса, а Starlink (вероятно, крупнейшая частная сеть спутников в мире) предоставляет жизненно важные услуги связи ВСУ, отмечается в заметке.

Но наибольшую тревогу у команды Байдена вызывает приход Маска в Твиттер, пишет агентство. С тех пор, как бизнесмен возглавил компанию, он сократил персонал и отказался от любого подобия модерации контента, "позволив дезинформации процветать, иногда и в его собственном аккаунте, у которого почти 132 миллиона подписчиков", констатирует Bloomberg.

"Он также все чаще вступает в союз с республиканцами, которые утверждают, что они подверглись цензуре со стороны крупных технологических компаний и демократов, и открыто поддерживает противников Байдена", — говорится в заметке.

Некоторые высокопоставленные чиновники в Белом доме опасаются, что благодаря своей бизнес-империи Маск близок к тому, чтобы стать неприкасаемым, пишет агентство. В то же время они беспокоятся из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости бизнесмена от ближневосточного финансирования его сделки с Твиттером, что может сделать предпринимателя уязвимым к манипуляциям из-за рубежа.

Неназванный американский чиновник в разговоре с агентством описал Tesla как "китайскую компанию с американской "дочкой". На завод в Шанхае в прошлом году приходилось больше половины мирового объема производства Tesla.

"Я не думаю, что есть другой американец, более зависимый от щедрости Коммунистической партии, чем Илон Маск", — считает сенатор-демократ Марк Уорнер, представляющий штат Вирджиния и возглавляющий комитет по разведке.

По меньшей мере три иностранные компании помогли профинансировать сделку Маска с Твиттером: фирма саудовского принца Аль-Валида ибн Талала, криптобиржа Binance и Суверенный фонд благосостояния Катара. Возможность, что эти инвесторы получили доступ к личным данным пользователей соцсети, также вызывает беспокойство в Белом доме и спецслужбах США, сказали источники агентства.

Отдельно в заметке упоминается эпизод, когда на чемпионате мира по футболу в Катаре с Маском сфотографировалась ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде. То, что она смогла легко получить доступ к человеку, который возглавляет один из важнейших подрядчиков правительства США и имеет допуск к секретным данным, тоже вызвало беспокойство чиновников американской администрации.

Агентство напомнило слова Байдена о том, что зарубежные связи Маска "достойны того, чтобы на них обратить внимание". В ответ на запрос Bloomberg об опасениях Белого дома насчет него Маск ответил: "Я верю в Конституцию. А они?"

Политика Маска во главе Твиттера вывела на новый уровень нестабильность в пространстве свободы слова, стала невольным подстрекательством к теориям заговоров, но в то же время оказалась спасательным кругом для тех, кто живет в странах с авторитарным режимом, утверждают авторы.

Федеральная торговая комиссия опросила двух бывших сотрудников Твиттера и планирует отстранить Маска от должности в рамках расследования о соблюдении соцсетью соглашения о защите конфиденциальности пользователей. Бизнесмен на своей странице 7 марта назвал это "позорным случаем использования правительственного учреждения в политических целях и для сокрытия правды".

При этом сам Маск, по мнению собеседников издания, близок к неприкосновенности, поддерживает близкие связи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, а его лоббисты на протяжении многих лет работали с конгрессом для поддержки законодателей. Так что попытки оказать давление на него могут обернуться политическими рисками для самого Байдена.

Ранее мы писали, что Маск допускает жесткую критику в адрес властей США.

А на днях он заявил, что анонсированный арест Трампа поможет тому уверенно победить на будущих президентских выборах в США.