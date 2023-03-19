Американский бизнесмен Илон Маск считает, что задержание бывшего президента США Дональда Трампа поспособствует его победе на президентских выборах в 2024 году.

Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети Twitter, владельцем которой он является.

"Если это произойдет, то Трамп будет переизбран с уверенной победой", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют в рамках расследования дела о финансовых махинациях. Он не приводит никаких деталей относительно возможных обвинений, однако призывает своих сторонников к протестам.

Ранее мы писали, что правоохранительные органы США на следующей неделе готовятся предъявить обвинение Дональду Трампу за выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

А демократы обвинили Трампа в присвоении дорогих подарков на четверть миллиона долларов за время президентства.

Тем временем в Белом доме не видят подготовки к протестам в США из-за возможного задержания Дональда Трампа. Однако, по словам представителя президента США Джона Кирби, "правоохранительные органы отслеживают ситуацию по всей стране".