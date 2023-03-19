За время президентства экс-глава США Дональд Трамп утаил более сотни подарков, полученных от лидеров иностранных государств, в том числе очень дорогих на сумму не менее четверти миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении представителей Демократической партии США в комитете Палаты представителей по надзору, где приводится полный список

Среди некоторых утаенных подарков называются следующие дорогие вещи:

мечи и кинжалы от Саудовской Аравии за 9 тысяч долларов;

золотые клюшки для гольфа от Японии за 4 тысячи долларов;

ваза от Индии стоимостью 8,5 тысяч долларов;

ростовой портрет Трампа от Сальвадора;

узбекский ковер от Узбекистана за 12 тысяч долларов;

фарфоровая чаша от Вьетнама за 2 750 долларов;

ковер от ОАЭ за 8 800 долларов и другие ценности.

Общая стоимость неучтённых подарков составила около четверти миллиона долларов, говорится в заявлении.

Сообщается, что Трамп обязан был отчитаться за подарки, но не сделал этого. Экс-президента США обвиняют в том, что он также принимал подарки, которые по стоимости превышали допустимые нормы, и в итоге присваивал себе то, что должно было быть передано на хранение государству.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют в рамках расследования дела о финансовых махинациях. Он не приводит никаких деталей относительно возможных обвинений, однако призывает своих сторонников к протестам.

Также "Страна" рассказывала, что правоохранительные органы США на следующей неделе готовятся предъявить обвинение Дональду Трампу за выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.