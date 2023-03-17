Правоохранительные органы США на следующей неделе готовятся предъявить обвинение бывшему американскому президенту Дональду Трампу за выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает СNBC.

"Юридические наблюдатели ожидают, что ему будет предъявлено обвинение, основываясь в первую очередь на том факте, что большое жюри привлекли к работе, а также на том, что прокуратура недавно предложила Трампу возможность дать показания", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление экс-лидеру Соединенных Штатов уголовных обвинений.

Сам Трамп прокомментировал вызов в прокуратуру и назвал его "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии".

Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.

По данным издания, федеральные обвинения могут строиться на том, что компания Трампа "ложно учитывала" ежемесячные платежи Коэна как юридические расходы. Кроме того, прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк. Обвинители могут утверждать, что выплата в размере 130 тысяч долларов фактически стала неправомерным предвыборным взносом, поскольку "пошла на пользу" кампании Трампа.