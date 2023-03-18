Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют в рамках расследования дела о финансовых махинациях.

Трамп утверждает, что получил информацию об аресте благодаря "нелегальным утечкам" из офиса окружного прокурора Манхэттена, который он назвал высококоррумпированным.

Он не приводит никаких деталей относительно возможных обвинений, однако призывает своих сторонников к протестам.

"Наша нация сейчас - третий мир и умирает. Американская мечта мертва! Радикальные левые анархисты украли наш выбор президента, и с этим - сердце нашей страны. Американских патриотов арестовывают и держат в заключении, как зверей, в то время как преступникам и левакам разрешают бесчинствовать на улицах, убивая и сжигая без всякого наказания. Миллионы проникают к нам через открытую границу. Преступность и инфляция разрушают сам наш образ жизни.

Теперь незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена, которая позволила собрать новые записи о насильственных преступлениях и чей лидер финансируется Джорджем Соросом, указывают на то, что хоть ни одно преступление не может быть доказано и основано на старой информации и является полностью развенчанной (многими другими прокурорами!) сказкой... республиканский кандидат и бывший президент США будет арестован во вторник на этой неделе. Протестуйте, станем вновь нацией!" - говорится в посте Трампа.

Заявление Трампа уже прокомментировал Илон Маск. Он считает, что возможный арест только сыграет Трампу на руку.

"Если это случится, Трамп будет переизбран с подавляющим преимуществом", - пишет Маск.

Летом мы сообщали, что Трампа вызывали на допрос в рамках расследования о его сделках в сфере недвижимости.

Также мы писали, что осенью в США назначили спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа о штурме Капитолия.