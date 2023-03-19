В Белом доме прокомментировали вероятность протестов после предполагаемого ареста экс-президента Дональда Трампа.

Представитель президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе насильственных протестов, но "правоохранительные органы отслеживают ситуацию по всей стране".

Об этом Кирби сообщил в воскресенье, 19 марта, в интервью Fox News.

По его словам, на данный момент власти США не видят никаких признаков готовящихся беспорядков.

Напомним, накануне Дональд Трамп анонсировал на вторник, 21 марта, свой арест и призвал своих сторонников к протестам. Однако он не привел никаких деталей относительно возможных обвинений.

Ранее мы писали, что правоохранительные органы США на следующей неделе готовятся предъявить обвинение Дональду Трампу за выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Тем временем представители Демократической партии США обвинили Дональда Трампа в том, будучи президентом, он утаил более сотни подарков, полученных от лидеров иностранных государств, в том числе очень дорогих, на сумму не менее четверти миллиона долларов.