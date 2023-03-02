Американский бизнесмен и владелец соцсети Twitter Илон Маск обратился к исследователям искусственного интеллекта с предложением создать новую исследовательскую лабораторию для разработки альтернативы нейросети ChatGPT.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, глава Tesla Илон Маск нанял Игоря Бабушкина - исследователя, недавно покинувшего подразделение Alphabet (GOOGL.O) DeepMind AI.

Игорь Бабушкин специализируется на моделях машинного обучения, используемых в чат-ботах, таких как ChatGPT.

Маск и Бабушкин обсудили создание команды для проведения исследований в области искусственного интеллекта, но проект по-прежнему находится на ранней стадии, без конкретного плана разработки конкретных продуктов, говорится в публикации.

Илон Маск и Сэм Альтман в 2015 году стали соучредителями стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI, так как планировал развивать деятельность своей компании Tesla в AI-направлении и хотел избежать конфликта интересов.

После появления ChatGPT Маск называл разработку своей бывшей компании и "пугающе хорошей", и совсем не тем, что они планировали, и даже "одним из самых больших рисков" для цивилизации.

Напомним, нейросеть ChatGPT, чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года, буквально взорвал мир. Всего за пару месяцев количество активных пользователей ChatGPT достигло 100 миллионов.

В Украине нейросеть ChatGPT была запущена 18 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, как новая нейросеть ChatGPT изменит подход к образованию.