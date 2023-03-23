Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

"В планах есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в том числе, среди нейтральных стран", – объяснил советник главы ОПУ.

В то же время, как отмечает Подоляк, в организации переговоров двух лидеров есть определенные сложности, связанные с отсутствием у Китая на данный момент четкой позиции по поводу степени своего участия в урегулировании военных вопросов между Украиной и РФ.

"Это довольно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", - сказал Подоляк.

Комментируя переговоры Си и российского президента Владимира Путина, состоявшиеся в Москве 21-22 марта, Подоляк подчеркнул, что разговора об Украине, о войне РФ в Украине и китайском "мирном плане" по существу у них не было, все переговоры были посвящены экономике.

Ранее западная пресса сообщила, что после визита в Москву Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому.

Вскоре в Кабмине заявили, что Украина ждет подтверждения этого телефонного разговора.