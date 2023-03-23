Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговор российского президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином о переменах наихудшим историческим моментом для США.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США", — сказано в посте Трампа.

Как писала "Страна", председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, сказал, что сейчас происходят перемены, подобных которым не было 100 лет, и когда лидеры вместе, то продвигают эти изменения. Перед прощанием Си сказал: "Береги себя, дорогой друг".

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и пробыл там до 22 марта.

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