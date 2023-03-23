Журнал The Economist посвятил заглавную статью нового выпуска Китаю и его внешней политике. Материал называется "Мир, согласно Си".

В нем говорится, что китайского лидера совсем не беспокоит то, что он ужинает с Владимиром Путиным, который является фигурантом расследования МУС.

"Си верит в неумолимый упадок мирового порядка, возглавляемого американцами, с его декларируемой заботой о правилах и правах человека. Он стремится превратить его в более подвижную систему сделок между великими державами. Не стоит недооценивать опасность этого видения и его привлекательность для всего мира", - пишет издание.

Си Цзиньпин преследует "тонкие" цели - подчинить Россию, но не ослаблять ее, получить репутацию миротворца "и, с прицелом на Тайвань, подорвать предполагаемую легитимность западных санкций и военной поддержки как инструмента внешней политики", пишет издание.

Также 10 марта Китай выступил посредником в разрядке напряженности между двумя давними непримиримыми соперниками, Ираном и Саудовской Аравией.

"Это была первое действие на Ближнем Востоке, подчеркнувшее ослабление влияния Запада спустя 20 лет после вторжения в Ирак под руководством США", - пишет журнал.

При этом внешняя политика Си может привести к напряжению, т.к. "сетка выгодных двусторонних отношений порождает противоречия". В частности, Китай поддержал Иран, но закрыл глаза на то, что ядерная программа Ирана несет угрозу другим партнерам Китая.

При этом на обложке нового выпуска журнала The Economist размещен Китай, вокруг которого вращаются Россия, ООН, Саудовская Аравия и Иран.

В данном случае может показаться, что Китай изображен планетой, и вокруг него вращаются спутники. Но также такое изображение характерно для атомов.

Если представить, что Китай на обложке, все-таки не планета со спутниками, а атом, то это некий атом с четырьмя электронами.

Атом, который содержит в электронном поле 4 электрона - кремний.

Кремний - основа микропроцессорной техники. А основные производства этой техники сосредоточены на острове Тайвань.

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