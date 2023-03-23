Отношения Китая с Россией могут стать "еще более ценными перед лицом безудержного гегемонизма".

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, комментируя поездку своего лидера Си Цзиньпина в Москву, сообщает CNN.

"Китай и Россия будут и впредь поддерживать добрососедство и взаимное доверие, поскольку решение Си выбрать Россию в качестве своего первого зарубежного визита в рамках своего нового президентства было политическим решением, принятым после тщательного обдумывания", – также сказал глава китайского МИД.

Цинь подтвердил позицию Китая в отношении войны в Украине, которую он называет "украинский кризис".

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам в своих собственных геополитических интересах и даже придумывают всевозможные слухи, чтобы дискредитировать Китай", – сказал Цинь.

Он добавил, что Китай является "не создателем и не стороной", вовлеченной в кризис, а защитником, который поддерживает политическое урегулирование и способствует мирным переговорам.

Ранее глава МИД Китая заявил, что Россия и Поднебесная представляют силы добра в мире.

Между тем в Китае многие считают Украину "американским вассалом" и опасаются, что Киев начнет оказывать поддержку Тайваню.