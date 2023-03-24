Си Цзиньпин улетел из России под китайскую патриотическую песню "Когда этот день настанет" о скорой и неизбежной войне.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, исполненная российским военным оркестром песня была согласована с китайской стороной.

Песня "Когда этот день настанет" написана Главным политическим управлением Народно-освободительной армии Китая в 2005 году.

В ней поется о том, что день войны приближается, война - неизбежна и к ней нужно готовиться.

"Вы готовы, братья-солдаты? Когда этот день настанет - не волнуйся Родина и родственники, чтобы победить я буду атаковать. Смотрите на флаг армии - атакующие корабли, флоты и флотилии отражаются в нем, а молодые солдаты мечтают о медалях за великую победу", - поется в песне.

Отметим, Си Цзиньпин был в РФ с визитом на этой неделе, 20-22 марта.

Напомним, ранее мы разбирались, что означают для Украины итоги визита Си Цзиньпина в Москву.

Также мы подробно рассказывали о том, что пишет западная пресса о визите Си Цзиньпина в Москву.

Кроме того, сообщалось, что Си Цзиньпин обсудил с Путиным войну в Украине и заявил, что большинство стран выступают за переговоры.