Власти Люксембурга призывают США обсудить мирный план для России и Украины с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой обсудить мирный план с председателем КНР Си Цзиньпином.

Другие государства согласятся с этим, сказал премьер Люксембурга перед саммитом Евросоюза.

Беттель отметил, однако, что понимает, насколько мало влияния на президентов имеет глава правительства маленького Люксембурга.

Напомним, по данным Bloomberg, США после встречи президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина обеспокоены, что в мире могут поддержать "мирный план" КНР.

Ранее мы писали, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время. Однако пока лидер Китая остается занят.

Также "Страна" анализировала, что означают для Украины итоги визита председателя Китая Си Цзиньпина в Москву.