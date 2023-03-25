Владимир Зеленский выразил скептицизм по "мирному плану" Китая, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной. Украинский президент отметил, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

Об этом он заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Зеленский сказал, что по дипломатическим каналам предложил Пекину сотрудничать по украинскому мирному плану и провести встречу на высшем уровне.

Однако никакой реакции Пекина на предложения Си Цзиньпину о разговоре или встрече пока не поступало, как и предложения помощи в урегулировании.

"Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая", - отметил украинский президент.

Отметим, что по данным СМИ, Си Цзиньпин отказывается говорить не только с Зеленским, но и с Байденом.

Ранее "Страна" подробно рассказывала про китайский "мирный план" и почему он не понравился Украине и Западу. Взамен Владимир Зеленский озвучил на саммите G20 свои предложения по урегулированию. По нему прекращение боевых действий возможно только после вывода Россией всех своих войск.

Однако в Китае считают, что война в Украине закончится этим летом с "превосходством" РФ.