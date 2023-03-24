Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 24 марта.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о встрече с делегацией Всемирного банка. Отметил подразделения, воюющие в Донецкой области и на Запорожском направлении. Рассказал о своем участии в выпуске офицеров из училищ Нацгвардии. Поздравил СБУ с ее праздником. Рассказал, что спецслужба реформируется.

Ранее мы писали, что, по данным Всемирного банка, в течение следующих 10 лет Украине потребуется 411 миллиардов долларов на восстановление после войны, при этом только на расчистку завалов в городах и поселках потребуется 5 миллиардов долларов.

Также "Страна" рассказывала, что Всемирный банк объявил о новом проекте на 50 млн долларов, которые будут выделены на восстановление транспортной сети Украины, пострадавшей в ходе войны с Россией. Кроме того, грант покроет ремонт дорог для увеличения пропускной способности импортных и экспортных коридоров.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.