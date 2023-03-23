Зеленский обратился к Совету ЕС и потребовал дать современные самолеты и не затягивать передачу оружия. Видео
Владимир Зеленский опубликовал обращение к Совету ЕС, в котором отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну.
Опасности, по мнению президента, следующие:
- Проволочки с передачей оружия. Нельзя затягивать передачу нашим военным оружия и особенно дальнобойного.
- Отсутствие поставок современных военных самолетов. Украине нужны более современные самолеты, чем советские МиГи.
- Откладывание введения санкций против РФ. Не должно быть даже намека на затягивание с новыми антироссийскими санкциями.
- Разработка всеобъемлющего плана восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности Украине и всей Европе. Именно такой был предложен им осенью. И необходимо провести саммит по "формуле мира", выдвинутой Украиной.
- Затягивание сближения Украины и ЕС. Нельзя затягивать с решениями по поводу украинской евроинтеграции.
Между тем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.
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