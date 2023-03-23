Владимир Зеленский опубликовал обращение к Совету ЕС, в котором отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну.

Опасности, по мнению президента, следующие:

Проволочки с передачей оружия. Нельзя затягивать передачу нашим военным оружия и особенно дальнобойного.

Отсутствие поставок современных военных самолетов. Украине нужны более современные самолеты, чем советские МиГи.

Откладывание введения санкций против РФ. Не должно быть даже намека на затягивание с новыми антироссийскими санкциями.

Разработка всеобъемлющего плана восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности Украине и всей Европе. Именно такой был предложен им осенью. И необходимо провести саммит по "формуле мира", выдвинутой Украиной.

Затягивание сближения Украины и ЕС. Нельзя затягивать с решениями по поводу украинской евроинтеграции.

Между тем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.