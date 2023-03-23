Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о своем онлайн-участии в заседании Совета ЕС. Сказал, что партнеры затягивают с передачей дальнобойного вооружения и новых самолетов.

Рассказал о своей поездке в Херсонскую область и совещании по вопросам обороны и соцобеспечения региона.

Поблагодарил Финляндию за новый пакет военной помощи.

Ранее сегодняшним вечером Зеленский опубликовал обращение к Совету ЕС, в котором отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну.

Между тем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.