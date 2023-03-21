Ставка, приезд японского премьера и переговоры с Чили. Вечернее видеообращение Зеленского
Офис президента опубликовал традиционное вечернее видеообращение Владимира Зеленского.
Основное из его заявлений:
- Рассказал о заседании Ставки ВГК, где рассматривались ситуация на фронте и поставки боеприпасов.
- Сообщил о визите в Украину премьера Японии, который побывал в Буче.
- Рассказал о телефонном разговоре с президентом Чили.
Ранее Зеленский сообщил, что Китай пока не подтверждает его телефонный разговор с Си Цзиньпином.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы понять украинскую точку зрения на войну с РФ.
Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему он не понравился Украине.