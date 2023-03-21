Офис президента опубликовал традиционное вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Основное из его заявлений:

Рассказал о заседании Ставки ВГК, где рассматривались ситуация на фронте и поставки боеприпасов. Сообщил о визите в Украину премьера Японии, который побывал в Буче. Рассказал о телефонном разговоре с президентом Чили.

Ранее Зеленский сообщил, что Китай пока не подтверждает его телефонный разговор с Си Цзиньпином.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы понять украинскую точку зрения на войну с РФ.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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