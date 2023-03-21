21 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором стороны подняли вопрос обстановки на основных направлениях фронта и календарь поступления военной помощи от союзников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Участники заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности объединения стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", - пишет пресс-служба.

Также во время Ставки были подняты вопросы:

вероятных действий врага в перспективе;

обеспечения наших воинов боеприпасами;

календаря поступления оружия и партнеров Украины.

"Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что на заседании Ставки 14 марта участники поддержали продолжение обороны Бахмута.

Сегодня командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что штурмовые группы врага пытаются продвигаться в центр Бахмута.

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