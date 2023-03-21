Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается.

Об этом в телеграм-канале сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", - говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ рассказали о попытках РФ окружить Авдеевку и заявили о риске того, что город "может стать вторым Бахмутом".

Ранее в Минобороны Украины назвали имена военных, которые руководят обороной Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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