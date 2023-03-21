Во вторник, 21 марта, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

Об этом идет речь в новом отчете организации.

"По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, добились дополнительных успехов на юго-западе и севере Бахмута, а также к северо-западу от Бахмута между Богдановкой и Хромовым", - пишет Институт изучения войны.

Уточняется, что 19 марта украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Бердичи (10 км к северо-западу от Авдеевки), что указывает на то, что российские войска, вероятно, продвинулись западнее Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и захватили Степовое (к западу от Красногоровки).

По информации Института, российские силы, вероятно, увеличивают темп операций к северу от Авдеевки, пытаясь создать условия для окружения населенного пункта, и, как сообщается, задействуют в этом районе большее количество авиационных подразделений для поддержки этих операций.

"ISW ранее сообщал, что это увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки, как сообщается, привело к большим потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвести украинские силы от других участков фронта. ISW не наблюдает, чтобы российские силы размещали значительную боевую мощь на окраинах Донецка, и маловероятно, что российские силы смогут выдержать этот временный повышенный темп", - считают аналитики.

Также Институт в новой сводке пишет, что российские источники утверждали, что украинские и российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Купянска. Помимо этого, войска РФ продолжали наступательные действия в районе Сватово и Кременной.

Российские источники утверждают, что российские войска строят оборонительные укрепления и отражают действия украинской разведки в Запорожской области, пишет Институт. В его отчете также указано, что 19 и 20 марта российские войска вели обстрелы Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Напомним, вчера вечером Зеленский рассказал о поставках боеприпасов и боях за Бахмут.

Также мы писали о том, что жителей Авдеевки призвали эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.