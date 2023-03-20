Военно-гражданская администрация Авдеевки призывает мирных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает Минреинтеграции в своем Telegram-канале.

"Враг ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Местная власть в очередной раз советует местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции обещает, что ВПЛ разместят в бесплатных приютах, окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Телефон для желающих эвакуироваться: (098) 890-33-18.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью - отдельные номера телефонов: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские силы пытаются окружить Авдеевку, и ситуация там вскоре может стать подобной Бахмуту.

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Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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