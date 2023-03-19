Власти Запорожской области допускают принудительную эвакуацию детей. Подчеркивается, что это может быть сделано "при существенном увеличении обстрелов".

Об этом сообщается в телеграм-канале ОВА.

По официальной статистике, на линии огня до сих пор проживают 892 семьи, в которых - 1353 ребенка. Областные власти пытаются уговорить их уехать, но пока это не работает.

"С линии разграничения и зоны ведения активных боевых действий необходимо вывозить детей хотя бы с одним из родителей. Детям нужно безопасное детство, а не жизнь в подвалах и погребах", - сказал глава ОВА Юрий Малашко на совещании, специально посвященному этому вопросу.

Отметим, что на линии фронта в Запорожской сегодня прошла информация о новой атаке ВСУ против российских позиций. Официально она не подтверждена.

Также "Страна" писала, что в Запорожской области поезда меняют движение из-за повреждений обстрелами ж/д инфраструктуры.

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