Обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов. А непосредственно в городе оборону осуществляют комбриг 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Александр Пивненко.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

Частью восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, а другой частью восточного фронта – командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Ранее британская BBC показала, как украинская армия воюет в Бахмуте с пулеметом "Максим" из XIX века.

При этом в ВСУ заявляют, что россияне тактически провалили захват Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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